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В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по региону.
В местных каналах пишут, что центр города заволокло черным дымом.
На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники, добавили в МЧС.
О причине пожара на муниципальном рынке пока не сообщается.
Обновлено. По уточненной информации МЧС, огонь охватил 950 квадратных метров. Из горящего павильона эвакуировались 15 человек.
В местных каналах пишут, что центр города заволокло черным дымом.
На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники, добавили в МЧС.
О причине пожара на муниципальном рынке пока не сообщается.
Обновлено. По уточненной информации МЧС, огонь охватил 950 квадратных метров. Из горящего павильона эвакуировались 15 человек.
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