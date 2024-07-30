В Туапсе тушат мощный пожар на рынке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по региону.В местных каналах пишут, что центр города заволокло черным дымом.На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники, добавили в МЧС.О причине пожара на муниципальном рынке пока не сообщается.. По уточненной информации МЧС, огонь охватил 950 квадратных метров. Из горящего павильона эвакуировались 15 человек.