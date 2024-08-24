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Авито запустил сервис для жителей Курской области с предложениями о работе с проживанием и бесплатном жилье
Фото: пресс-служба Авито
В специальном разделе Авито для поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области уже появились 1,5 млн вакансий и различные варианты временного бесплатного размещения. Напомним, ранее сообщалось о запуске совместного проекта помощи курянам от Авито и Госуслуг.
В компании Авито рассказали, что предложения о работе с проживанием, стало проще и быстрее найти по специальному фильтру. «А на главной странице Авито Работы в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер "Работа с проживанием", привлекающий внимание к таким вакансиям», – указано в сообщении.
Также Авито публикует инструкцию для курян по поиску работы (посмотреть ее можно, нажав на стрелку):
Напомним, на платформе работает сервис, помогающий вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области в поиске жилья для расселения. Предоставить свое жилье для курян может любой россиянин – для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.
Чтобы посмотреть инструкцию для жителей Курской области о том, как искать жилье в специальном разделе, нажмите на стрелочку
В компании Авито рассказали, что предложения о работе с проживанием, стало проще и быстрее найти по специальному фильтру. «А на главной странице Авито Работы в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер "Работа с проживанием", привлекающий внимание к таким вакансиям», – указано в сообщении.
Также Авито публикует инструкцию для курян по поиску работы (посмотреть ее можно, нажав на стрелку):
Напомним, на платформе работает сервис, помогающий вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области в поиске жилья для расселения. Предоставить свое жилье для курян может любой россиянин – для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.
Чтобы посмотреть инструкцию для жителей Курской области о том, как искать жилье в специальном разделе, нажмите на стрелочку
«Когда стало известно о событиях в Курской области, команда Авито сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим и тех, кому эта помощь необходима.
Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами “яПомогаю” и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий.
Две недели назад Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и по оказанию помощи поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря. Пострадавшие жители регионов уже получили помощь в размере более 32 млн рублей. Сейчас мы также готовим к отправке ноутбуки для школьников Курской области.
Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория Авито — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется — это предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи», — указано в сообщении Авито.
Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами “яПомогаю” и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий.
Две недели назад Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и по оказанию помощи поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря. Пострадавшие жители регионов уже получили помощь в размере более 32 млн рублей. Сейчас мы также готовим к отправке ноутбуки для школьников Курской области.
Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория Авито — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется — это предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи», — указано в сообщении Авито.
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