Авито запустил сервис для жителей Курской области с предложениями о работе с проживанием и бесплатном жилье

Как найти работу с проживанием



1. Зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт Авито.

2. Зайти на Авито Работу и выбрать интересующий регион для трудоустройства.

3. В фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой фильтр «Проживание».

4. Нажать кнопку «Показать объявления».



Кроме того, на странице «яПомогаю» опубликованы советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от Авито Работы.

Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр «Проживание» в блоке «Что получают работники».





Как найти бесплатное жилье:

1. Зарегистрироваться или зайти на Авито и перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок».

2. Отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр «Все регионы».

3. Выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на Госуслугах.



«Когда стало известно о событиях в Курской области, команда Авито сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим и тех, кому эта помощь необходима.



Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами “яПомогаю” и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий.



Две недели назад Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и по оказанию помощи поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря. Пострадавшие жители регионов уже получили помощь в размере более 32 млн рублей. Сейчас мы также готовим к отправке ноутбуки для школьников Курской области.



Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория Авито — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется — это предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи», — указано в сообщении Авито.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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