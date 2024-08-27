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У пострадавших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга диагностировали переломы
Фото: Владислав Постников
В телеграм-канале свердловского Минздрава сообщили, что у всех пострадавших в сегодняшнем ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, состояние средней тяжести.
«Зафиксированы переломы костей и травмы головы. Оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
Проведение доследственной проверки по факту этой аварии под свой контроль взяла прокуратура Ленинского района города. В ведомстве сообщили, что они дадут оценку решению полиции.
«Зафиксированы переломы костей и травмы головы. Оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
Проведение доследственной проверки по факту этой аварии под свой контроль взяла прокуратура Ленинского района города. В ведомстве сообщили, что они дадут оценку решению полиции.
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