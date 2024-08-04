СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям в связи с ситуацией в Курской области.Дело возбуждено «по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области», говорится в официальном релизе ведомства.В сообщении СКР перечислены статьи УК — террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и «другие».В ведомстве добавили, что пострадали «несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие».Врио губернатора Курской области Смирнов в телеграм-канале заявил, что на протяжении двух суток находится в постоянном контакте с руководителями регионов, силовыми ведомствами, федеральными министерствами и «в первую очередь, с главой государства».Все экстренные службы в регионе переведены в усиленный режим работы. «Это прежде всего касается наших медицинских работников. В результате массированных и неизбирательных ударов в приграничье пострадали мирные граждане. К сожалению, есть и погибшие», — заявил Смирнов.