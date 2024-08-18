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В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов

15.36 Понедельник, 19 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СК Приморского края рассказали о новых эпизодах громкого уголовного дела бывшего ректора, экс-депутата («ЕР») Геннадия Лазарева.

Дело, напомним, связано с крупными хищениями госимущества. Кроме того, по версии следствия, в вузе действовала целая система обмана студентов.

Бывший ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС, в 2022 году переименован во ВВГУ — Владивостокский госуниверситет) Геннадий Лазарев ещё в середине 1990-х создал преступное сообщество «в форме структурированной организованной группы», считает следствие. В разные годы в ОПС входили руководители и работники десяти коммерческих и некоммерческих организаций, которые, как говорят в СК, находились в зависимости от обвиняемого.

«С 1996 по 2024 год обвиняемые обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», — сообщают в управлении СК. Схема связана с фиктивными сделками, аффилированными подставными организациями и арендой помещений для вуза. Аренда по этой схеме приносила постоянную прибыль членам ОПС.

Кроме того, в вузе долгое время действовала схема обмана студентов — так, поступившим на бюджет об этом не говорили и брали с них деньги за учёбу.

«Студентам, принятым на обучение в университет на бюджетной основе, об этом не сообщалось. Между сотрудниками аффилированной организации и студентами заключался договор на оказание услуг по дополнительному образованию. При этом студент либо его законные представители осуществляли оплату обучения, полагая, что производят оплату во ВГУЭС за высшее образование, однако денежные средства уходили на счета подконтрольной организации», — говорят в СК.

Также вузе действовала схема, по которой можно было «выкупать хвосты».

«Была реализована система погашения задолженностей по успеваемости, согласно которой каждый студент мог, обратившись к работнику образовательного центра (он же являлся работником ВГУЭС), заплатить денежные средства и благодаря этому закрыть свою задолженность по успеваемости», — говорят в СК.

В управлении добавили, что следователи продолжают устанавливать новые эпизоды по делу «организованного преступного сообщества Геннадия Лазарева».

По данным из открытых источников, Лазарев возглавлял вуз с 1988 по 2015 год, после ухода с поста занимал должность президента госуниверситета. Кроме того, Лазарев был депутатом заксобрания Приморского края шести созывов — с 1995 по 2021 год.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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