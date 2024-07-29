В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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После ливней в приморском Дальнереченске прорвало дамбу. Подтоплены восемь домов, под угрозой еще 40. Эвакуированы более 200 человек.В Приморском крае на улице Солнечной города Дальнереченска дожди повредили земляную насыпь на дамбе. Основная часть сооружения не пострадала, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью.«В результате повреждения земляной насыпи на дамбе подтоплено восемь жилых домов. Под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.Воду перекачивают насосными станциями, рабочие отсыпают дамбу на самосвалах. Для местных жителей власти подготовили пункт, где они могут временно разместиться.Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.