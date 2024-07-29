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В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
После ливней в приморском Дальнереченске прорвало дамбу. Подтоплены восемь домов, под угрозой еще 40. Эвакуированы более 200 человек.
В Приморском крае на улице Солнечной города Дальнереченска дожди повредили земляную насыпь на дамбе. Основная часть сооружения не пострадала, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью.
«В результате повреждения земляной насыпи на дамбе подтоплено восемь жилых домов. Под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Воду перекачивают насосными станциями, рабочие отсыпают дамбу на самосвалах. Для местных жителей власти подготовили пункт, где они могут временно разместиться.
Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.
В Приморском крае на улице Солнечной города Дальнереченска дожди повредили земляную насыпь на дамбе. Основная часть сооружения не пострадала, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью.
«В результате повреждения земляной насыпи на дамбе подтоплено восемь жилых домов. Под угрозой подтопления находятся более 40 домовладений», — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Воду перекачивают насосными станциями, рабочие отсыпают дамбу на самосвалах. Для местных жителей власти подготовили пункт, где они могут временно разместиться.
Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.
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