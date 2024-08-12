В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи

Феррагосто — национальный праздник, который итальянцы отмечают 15 августа, однако празднования не ограничиваются одним днём и, как правило, могут продолжаться в течение месяца. Праздник по традиции завершает сезон больших летних работ. В обрядах этого дня слились элементы христианства и язычества, сообщается в открытых источниках.

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В Италии, где число туристов достигло рекордных показателей, введены новые правила и ограничения для управления потоком посетителей.В разгар Феррагосто, древнего праздника, учрежденного императором Августом, к миллионам путешествующих итальянцев добавляются туристы из-за рубежа. По данным министерства туризма, ожидается, что 13 миллионов итальянцев отправятся в путешествия по стране в период праздника Феррагосто.Как для туристов, так и для местных жителей на пляжах вводятся ограничения на доступ, для этого используют специальные приложения. Также вводятся запреты на курение, использование пластика и даже запрет на полотенца, сообщает CNN. Например, на Сардинии запретили ночное купание и использование пляжных зонтиков, прикрепленных к камням. Нарушителей ждут штрафы.В крупных туристических городах, таких как Рим, Флоренция и Венеция, установлены специальные стоп-сигналы, «светофоры для селфи», которые предотвращают массовые скопления людей в популярных местах для селфи. А на побережье Амальфи регулируется поток транспортных средств путем ограничения въезда.Также на Капри и в других популярных местах взимается повышенная плата за посещение в периоды пиковой нагрузки. Некоторые горные маршруты в регионе Трентино закрываются, если на них наблюдается чрезмерное скопление людей.Правительство Италии работает над тем, чтобы сбалансировать интересы туристов и местных жителей, и готовится к будущим массовым мероприятиям, таким как зимние Олимпийские игры 2026 года.