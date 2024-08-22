За два часа в Екатеринбурге остановили 17 нарушителей ПДД среди таксистов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Всего за два часа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 17 нарушений правил дорожного движения во время утреннего рейда «Нелегальное такси».Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе, из них:– 11 таксистов ездили без водительских прав при себе – их привлекли к административной ответственности по части 2 статье 12.3 КоАП РФ;– 3 вообще не имели водительского удостоверения – привлекли по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.– 3 ездили на автомобилях, которые имели неисправности – привлекли по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Также от них потребовали отремонтировать свой транспорт, дав на это десять суток.Всего было проверено 47 такси.