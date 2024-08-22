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За два часа в Екатеринбурге остановили 17 нарушителей ПДД среди таксистов
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Всего за два часа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 17 нарушений правил дорожного движения во время утреннего рейда «Нелегальное такси».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе, из них:
– 11 таксистов ездили без водительских прав при себе – их привлекли к административной ответственности по части 2 статье 12.3 КоАП РФ;
– 3 вообще не имели водительского удостоверения – привлекли по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.
– 3 ездили на автомобилях, которые имели неисправности – привлекли по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Также от них потребовали отремонтировать свой транспорт, дав на это десять суток.
Всего было проверено 47 такси.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе, из них:
– 11 таксистов ездили без водительских прав при себе – их привлекли к административной ответственности по части 2 статье 12.3 КоАП РФ;
– 3 вообще не имели водительского удостоверения – привлекли по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.
– 3 ездили на автомобилях, которые имели неисправности – привлекли по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Также от них потребовали отремонтировать свой транспорт, дав на это десять суток.
Всего было проверено 47 такси.
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