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Екатеринбургскому зооприюту необходимо совсем немного запастись кормом
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Екатеринбургский приют для брошенных и больных животных «Клякса» сообщил, что необходимо пополнить запас корма на сумму в 84 тысячи рублей. Это совсем немного, если учесть, что на данный момент под опекой «Кляксы» находятся более четырёх сотен кошек и почти три десятка собак.
Недавно «Клякса» уже обращалась за помощью к согражданам и необходимый запас корма почти удалось сделать:
Реквизиты для оказания помощи подопечным «Кляксы» (среди которых, напомним, большинство — переживших серьёзные травмы и тяжёлые болезни):
Недавно «Клякса» уже обращалась за помощью к согражданам и необходимый запас корма почти удалось сделать:
«Сумма к сбору была огромная — 240 тысяч. Благодаря вашей помощи и личным средствам была выкуплена большая часть и ещё дополнительно 50 коробок влажного корма. Мы очень просим вас о помощи с недостающей суммой, чтобы в эти сложные времена чувствовать себя уверенно, имея запас на три месяца».
Реквизиты для оказания помощи подопечным «Кляксы» (среди которых, напомним, большинство — переживших серьёзные травмы и тяжёлые болезни):
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 на имя Андрея Владимировича Б. (это директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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