Екатеринбургскому зооприюту необходимо совсем немного запастись кормом

«Сумма к сбору была огромная — 240 тысяч. Благодаря вашей помощи и личным средствам была выкуплена большая часть и ещё дополнительно 50 коробок влажного корма. Мы очень просим вас о помощи с недостающей суммой, чтобы в эти сложные времена чувствовать себя уверенно, имея запас на три месяца».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский приют для брошенных и больных животных «Клякса» сообщил, что необходимо пополнить запас корма на сумму в 84 тысячи рублей. Это совсем немного, если учесть, что на данный момент под опекой «Кляксы» находятся более четырёх сотен кошек и почти три десятка собак.Недавно «Клякса» уже обращалась за помощью к согражданам и необходимый запас корма почти удалось сделать:Реквизиты для оказания помощи подопечным «Кляксы» (среди которых, напомним, большинство — переживших серьёзные травмы и тяжёлые болезни):