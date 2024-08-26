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Екатеринбургскому зооприюту необходимо совсем немного запастись кормом

22.26 Понедельник, 26 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Екатеринбургский приют для брошенных и больных животных «Клякса» сообщил, что необходимо пополнить запас корма на сумму в 84 тысячи рублей. Это совсем немного, если учесть, что на данный момент под опекой «Кляксы» находятся более четырёх сотен кошек и почти три десятка собак.

Недавно «Клякса» уже обращалась за помощью к согражданам и необходимый запас корма почти удалось сделать:

«Сумма к сбору была огромная — 240 тысяч. Благодаря вашей помощи и личным средствам была выкуплена большая часть и ещё дополнительно 50 коробок влажного корма. Мы очень просим вас о помощи с недостающей суммой, чтобы в эти сложные времена чувствовать себя уверенно, имея запас на три месяца».


Реквизиты для оказания помощи подопечным «Кляксы» (среди которых, напомним, большинство — переживших серьёзные травмы и тяжёлые болезни):

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 на имя Андрея Владимировича Б. (это директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:42 Следственный комитет объяснил задержку с возвратом средств екатеринбургскому предпринимателю: «Подождите ещё две недели»
17:36 Суд оштрафовал мэра Верхнего Дуброва за то, что люди с инвалидностью не могут попасть в здание администрации
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