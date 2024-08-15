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Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
Иллюстрация: скриншот с сайта Авито
Раздел для жителей Курской области, которым нужна помощь в поиске жилья и тех, кто хочет помочь курянам в этом, запускают на Авито. Сообщается, что новый фильтр «Могу предоставить жильё бесплатно» уже создан в разделе «Аренда недвижимости». Известно, что верификация будет проходить через Госуслуги.
Помочь жителям Курской области можно, разместив объявление о бесплатной аренде в разделе «Недвижимость» → «Квартиры» → «Сдам». Полная инструкция размещена в специальном разделе.
По состоянию на 20 августа свои места жительства в Курской области покинули более 122 тысяч человек, заявил накануне замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.
«Авито выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.
В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жильё, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе»,
В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жильё, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе»,
– указано в сообщении пресс-службы платформы.
Помочь жителям Курской области можно, разместив объявление о бесплатной аренде в разделе «Недвижимость» → «Квартиры» → «Сдам». Полная инструкция размещена в специальном разделе.
По состоянию на 20 августа свои места жительства в Курской области покинули более 122 тысяч человек, заявил накануне замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.
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