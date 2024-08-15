Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито

– указано в сообщении пресс-службы платформы.

«Авито выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жильё, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе»,