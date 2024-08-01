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В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Лобне в квартире жилого дома произошел взрыв.
На место выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
«7 августа в ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в г. Лобне, произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу», — сообщает СУ СК по региону.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в вещах предыдущего владельца квартиры якобы сдетонировала граната.
На место выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
«7 августа в ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в г. Лобне, произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу», — сообщает СУ СК по региону.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в вещах предыдущего владельца квартиры якобы сдетонировала граната.
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