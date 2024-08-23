В Екатеринбурге из-за строительных работы на улице Саввы Белых изменятся три автобусных маршрута

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Три автобусных маршрута – №№ 44, 66 и 78 – поедут в объезд улицы Саввы Белых из-за строительных работ в районе 10-го и 12-го домов. Об этом предупредили на сайте городской администрации.На период работ вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово»). Планируется, что они будут вестись с 5 по 15 сентября.В это время все три автобуса будут ходить по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – и далее по маршруту.