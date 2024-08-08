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На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы

18.09 Понедельник, 12 августа 2024
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На прошлой неделе в городе Джуно, штат Аляска, произошло наводнение из-за переполненного ледникового озера вдоль реки Менденхолл.

В результате катастрофы более 100 домов были повреждены, уровень воды в реке достигал 4,87 метров, что примерно на 30 сантиметров превысило рекорд прошлого года.

Прорыв произошел после того, как озеро переполнилось и разрушило ледник, удерживающий воду. Об этом рассказывает CNN.

Озеро наполнилось до краев ещё 1 августа, после чего вода начала перетекать через ледник. Постепенно прозрачная вода из озера достигла реки Менденхолл, что стало первым признаком надвигающейся опасности.

Ситуация начала усугубляться в начале прошлой недели, тогда городские власти выпустили предупреждение для жителей о возможной эвакуации, так как был риск резкого подъема уровня воды в реке.

Вскоре в течение одних суток уровень воды в озере упал более чем на 122 метра, и вода хлынула в населенный пункт.

По данным городских властей Джуно, прорывы ледниковых озер происходят, когда водоём, состоящий из талой воды и льда, «быстро стекает — как если бы вытащили пробку в полной ванне».

Это стало регулярным явлением с 2011 года и напрямую связано с изменением климата. Арктика, включая Аляску, нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, что ускоряет таяние ледников.

Пространство, которое раньше занимал ледник Suicide, теперь заполнено озером, и оно каждое лето наполняется до краев, создавая опасность прорыва.

В этом году озеро в бассейне Suicide Basin наполнилось до краев после особенно влажного июля, количество осадков было в два раза выше нормы.

Местные чиновники говорят, что в долине, на улицах, в домах было очень много воды, в некоторых местах ее уровень достигал около 90-120 сантиметров, сообщает Associated Press.

Губернатор Аляски Майк Данливи объявил о введении режима стихийного бедствия, чтобы помочь в восстановлении после наводнения.

В настоящее время вода отступила, уровень реки снизился до пределов нормы.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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