На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе в городе Джуно, штат Аляска, произошло наводнение из-за переполненного ледникового озера вдоль реки Менденхолл.В результате катастрофы более 100 домов были повреждены, уровень воды в реке достигал 4,87 метров, что примерно на 30 сантиметров превысило рекорд прошлого года.Прорыв произошел после того, как озеро переполнилось и разрушило ледник, удерживающий воду. Об этом рассказывает CNN.Озеро наполнилось до краев ещё 1 августа, после чего вода начала перетекать через ледник. Постепенно прозрачная вода из озера достигла реки Менденхолл, что стало первым признаком надвигающейся опасности.Ситуация начала усугубляться в начале прошлой недели, тогда городские власти выпустили предупреждение для жителей о возможной эвакуации, так как был риск резкого подъема уровня воды в реке.Вскоре в течение одних суток уровень воды в озере упал более чем на 122 метра, и вода хлынула в населенный пункт.По данным городских властей Джуно, прорывы ледниковых озер происходят, когда водоём, состоящий из талой воды и льда, «быстро стекает — как если бы вытащили пробку в полной ванне».Это стало регулярным явлением с 2011 года и напрямую связано с изменением климата. Арктика, включая Аляску, нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, что ускоряет таяние ледников.Пространство, которое раньше занимал ледник Suicide, теперь заполнено озером, и оно каждое лето наполняется до краев, создавая опасность прорыва.В этом году озеро в бассейне Suicide Basin наполнилось до краев после особенно влажного июля, количество осадков было в два раза выше нормы.Местные чиновники говорят, что в долине, на улицах, в домах было очень много воды, в некоторых местах ее уровень достигал около 90-120 сантиметров, сообщает Associated Press.Губернатор Аляски Майк Данливи объявил о введении режима стихийного бедствия, чтобы помочь в восстановлении после наводнения.В настоящее время вода отступила, уровень реки снизился до пределов нормы.