В преддверии учебного года в Екатеринбурге вырос спрос на развивающие занятия для дошколят

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито Услуг обратили внимание, что в Екатеринбурге перед началом учебного года вырос спрос на репетиторов, занимающихся с ребятами дошкольного возраста. Востребованность таких специалистов по подготовке дошколят выросла на 23%, и в целом по подготовке к школе на 17%.Среди самых востребованных занятий оказалось скорочтение. В этом месяце спрос на него на 850% по сравнению с августом прошлого года. Предложение в это же время увеличилось только на 100% год к году.Также стала популярна ментальная арифметика, которая предполагает математические вычисления «в уме» без карандаша, бумаги или калькулятора. Востребованность обучения детей быстрым вычислениям выросла на 600%, а предложение таких занятий на 43%.Ощутимый интерес вырос и к каллиграфии. Спрос на специалистов, которые не только ставят руку для письма, формируют аккуратный и разборчивый почерк, но и учат ребёнка писать быстро, в уральской столице вырос на 483% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение от таких репетиторов увеличилось на 100%.Робототехника, которая, по замечанию аналитиков Авито, давно находится на пике популярности, в этом августе стала популярнее на 200%, чем в прошлом. Родители выбирают её, желая, чтобы их дети познакомились с основами механики, электроники и программирования, а также учились работать в команде и доводить начатое до конца.Логопедические занятия, которые являются необходимостью, также стали востребование. Спрос на логопедов вырос на 12%, а объявлений от них стало на 30% больше.Среди специалистов для дошкольников в тройке лидеров логопеды и репетиторы по каллиграфии и скорочтению.По мнению руководителя категории «Обучение» на Авито Услугах Игоря Санникова, сейчас у современных родителей действительно есть тенденция стремиться к тому, чтобы их дети не только умели читать, писать и считать, но и делали это быстро. Об этом говорит рост спроса спрос на занятия по скорочтению увеличился на 850%, а на ментальную арифметику – на 600%«Важно обращать внимание на тех специалистов, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов – останется только оценить объявления репетиторов, связаться с понравившимся специалистом и договориться о встрече-знакомстве», – советует Игорь Санников.