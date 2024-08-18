Команда фестиваля STENOGRAFFIA обновит арт-объект на улице Бажова

Так выглядел мурал раньше (фото: STENOGRAFFIA)





– рассказали организаторы проекта. «Все это для того, чтобы на месте работы появилась новая. Будущий арт-объект также будет связан с Уралом и в том числе его главным героем будет персонаж из сказов Бажова – Хозяйка Медной горы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Команда фестиваля STENOGRAFFIA решила обновить стену 94-й гимназии на Бажова, 139, где ранее находился арт-объект «Сказы Бажова». Сообщается, что работы уже начались.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы фестиваля, арт-объект «Сказы Бажова» на стене гимназии появился в 2016 году. Его создал каллиграф Вася Бас вместе с командой MES CREW, изобразив сюжет, в котором встречаются герои из сказок Павла Петровича Бажова. Однако за восемь лет мурал практически полностью осыпался, потеряв свой первоначальный облик.В связи с этим арт-объект решили обновить. Местные жители могли обратить внимание, что с начала августа очищали с старых слов краски, а затем восстанавливали поверхность.Работать над новым арт-объектом уже начала команда художников SPEKTR.