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Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами

12.52 Пятница, 16 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники стали активно использовать детей и подростков в махинациях с банковскими картами.

Преступные схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, пишут РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС.

Злоумышленники размещают в сети объявления, где обещают высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указывают привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков.

Если ребенок откликнулся на объявление, мошенники начинают с ним «работать». Ребенка просят сообщить данные своей банковской карты и объясняют, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За такую «услугу» ребенку обещают процент от суммы в виде вознаграждения.

В некоторых случаях мошенники требуют от детей и подростков доступ к банковским приложениям. В итоге преступники могут полностью контролировать счета и осуществлять транзакции.

«Мошенники создают целые сети так называемых "дропперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности», — говорит директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Он рекомендует в случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества немедленно обратиться в правоохранительные органы.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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