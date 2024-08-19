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Уголовное дело возбудят по факту столкновения автобуса с деревом в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних Ведомостей
«Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим в Свердловской области ДТП с участием пассажирского автобуса», —сообщил только что официальный телеграм-канал следственного органа.
Напоминаем, что ДТП с участием пассажирского автобуса и дерева случилось сегодня, 27 августа, в первой половине дня. В самом центре
Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в дерево врезался автобус 89-го маршрута. При этом пострадало шестеро из семи пассажиров, находившихся в момент происшествия в салоне автобуса. По сведениям, обнародованным местным Минздравом, у всех госпитализированных состояние средней тяжести. Врачами диагностированы переломы костей и травмы головы.
По предварительным данным, дорожная авария произошла по вине водителя автобуса — мужчина по какой-то причине отвлёкся от дороги и допустил съезд с проезжей части.
«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — пишет источник.
Напоминаем, что ДТП с участием пассажирского автобуса и дерева случилось сегодня, 27 августа, в первой половине дня. В самом центре
Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в дерево врезался автобус 89-го маршрута. При этом пострадало шестеро из семи пассажиров, находившихся в момент происшествия в салоне автобуса. По сведениям, обнародованным местным Минздравом, у всех госпитализированных состояние средней тяжести. Врачами диагностированы переломы костей и травмы головы.
По предварительным данным, дорожная авария произошла по вине водителя автобуса — мужчина по какой-то причине отвлёкся от дороги и допустил съезд с проезжей части.
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