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В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
Скриншот видео МЧС России
Губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел режим ЧС регионального характера из-за резкого подъёма воды в реке Баляга.
Ранее вода резко поднялась выше уровня нормы и подтопила 48 участков и 21 дом.
В пострадавших населенных пунктах работает оценочная комиссия.
Людям, которых затронул паводок, власти обещают выплатить по 15 тысяч рублей. Тем, что потеряли часть имущества, — 75 тысяч рублей. Если человек полностью лишился имущества – 150 тысяч рублей.
Накануне в регион направили аэромобильную группировку МЧС России.
Ранее вода резко поднялась выше уровня нормы и подтопила 48 участков и 21 дом.
В пострадавших населенных пунктах работает оценочная комиссия.
Людям, которых затронул паводок, власти обещают выплатить по 15 тысяч рублей. Тем, что потеряли часть имущества, — 75 тысяч рублей. Если человек полностью лишился имущества – 150 тысяч рублей.
Накануне в регион направили аэромобильную группировку МЧС России.
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