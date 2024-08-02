В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел режим ЧС регионального характера из-за резкого подъёма воды в реке Баляга.Ранее вода резко поднялась выше уровня нормы и подтопила 48 участков и 21 дом.В пострадавших населенных пунктах работает оценочная комиссия.Людям, которых затронул паводок, власти обещают выплатить по 15 тысяч рублей. Тем, что потеряли часть имущества, — 75 тысяч рублей. Если человек полностью лишился имущества – 150 тысяч рублей.Накануне в регион направили аэромобильную группировку МЧС России.