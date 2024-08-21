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В Каменске-Уральском вынесли приговор экс-главе кооператива из-за хищения средств свыше тысячи пайщиков
Фото: прокуратура Свердловской области
Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор бывшей председательнице кредитного потребительского кооператива «Содействие». Её признали виновной в хищении едва ли не полумиллиарда рублей у более чем тысячи пайщиков.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осуждённая на протяжении десяти лет, с 2009 по 2019 год, заключала договоры о передаче в её кооператив личных сбережений пайщиков, обещая им выплачивать не менее 11% годовых. Однако исполнять взятые на себя обязательства бизнесвумен не собиралась. Вместо этого она распоряжалась чужими сбережениями по своему усмотрению.
Таким образом дама причинила материальный ущерб 1 135 пайщику на общую сумму свыше 488 миллиона рублей.
Суд признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде девяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре также отметили, что уголовное дело рассматривалось в местном Доме культуры, чтобы у всех потерпевших была возможность прийти на судебное заседание.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осуждённая на протяжении десяти лет, с 2009 по 2019 год, заключала договоры о передаче в её кооператив личных сбережений пайщиков, обещая им выплачивать не менее 11% годовых. Однако исполнять взятые на себя обязательства бизнесвумен не собиралась. Вместо этого она распоряжалась чужими сбережениями по своему усмотрению.
Таким образом дама причинила материальный ущерб 1 135 пайщику на общую сумму свыше 488 миллиона рублей.
Суд признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде девяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре также отметили, что уголовное дело рассматривалось в местном Доме культуры, чтобы у всех потерпевших была возможность прийти на судебное заседание.
Фото: прокуратура Свердловской области
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