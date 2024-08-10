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МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
Фото: Вечерние ведомости
МТС представляет новую дебетовую карту с набором преимуществ и бесшовным доступом к сервисам в рамках подписки МТС Premium.
Бесплатная карта МТС Деньги позволяет получать базовый кешбэк 1% за повседневные оплаты картой. Кроме того, доступен повышенный кешбэк с активной подпиской МТС Premium — до 30% на связь, 5% за привычные покупки в супермаркетах и до 30% от партнеров экосистемы.
Для держателей карты первые два месяца подписка MТС Premium идет в подарок.
Для того, чтобы продолжить получать повышенный кешбэк по карте и пользоваться всеми остальными преимуществами подписки бесплатно, достаточно совершать пять любых транзакций картой в месяц.
Подписка MТС Premium позволяет абонентам МТС получить до 50 ГБ интернета в месяц.
А абоненты любых сотовых операторов могут бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, читать книги в сервисе Строки, слушать треки в МТС Музыке, избавиться от спам-звонков с помощью сервиса «Защитник», кататься на самокатах МТС Юрент с бесплатным стартом.
Также подписка позволяет копить кешбэк в сервисе МТС Cashback и тратить его на оплату связи, на покупки в магазинах МТС, новые поездки на самокатах и на другие услуги в экосистеме МТС.
Платить картой МТС Деньги можно любым удобным способом, в том числе «в одно касание» с помощью сервиса МТС Pay. Управление балансом и переводы по карте доступны в одноименном приложении.
Оформление карты доступно абонентам всех сотовых операторов. Для этого нужно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru. После абонент получит SMS о готовности и сможет забрать карту в ближайшем магазине МТС.
*Оформление финансовых продуктов c использованием сайта mtsdengi.ru и приложения «МТС Деньги» доступно клиентам АО ОПД «ФТЕХ» (местонахождение: 115280, г. Москва, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 8/4, ОГРН 1237700617428) и его партнёров (Операторы финансовых услуг) в соответствии с условиями заключённых с клиентами договоров
Бесплатная карта МТС Деньги позволяет получать базовый кешбэк 1% за повседневные оплаты картой. Кроме того, доступен повышенный кешбэк с активной подпиской МТС Premium — до 30% на связь, 5% за привычные покупки в супермаркетах и до 30% от партнеров экосистемы.
Для держателей карты первые два месяца подписка MТС Premium идет в подарок.
Для того, чтобы продолжить получать повышенный кешбэк по карте и пользоваться всеми остальными преимуществами подписки бесплатно, достаточно совершать пять любых транзакций картой в месяц.
Подписка MТС Premium позволяет абонентам МТС получить до 50 ГБ интернета в месяц.
А абоненты любых сотовых операторов могут бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, читать книги в сервисе Строки, слушать треки в МТС Музыке, избавиться от спам-звонков с помощью сервиса «Защитник», кататься на самокатах МТС Юрент с бесплатным стартом.
Также подписка позволяет копить кешбэк в сервисе МТС Cashback и тратить его на оплату связи, на покупки в магазинах МТС, новые поездки на самокатах и на другие услуги в экосистеме МТС.
Платить картой МТС Деньги можно любым удобным способом, в том числе «в одно касание» с помощью сервиса МТС Pay. Управление балансом и переводы по карте доступны в одноименном приложении.
«Новая карта – это, по сути, новое решение в области финансовых технологий с доступом к широкому спектру продуктов экосистемы. При этом, активность пользования картой обеспечивает увеличение льготного периода доступа к развлекательным и цифровым сервисам МТС Premium», — комментирует вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Максим Пухальский.
Оформление карты доступно абонентам всех сотовых операторов. Для этого нужно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru. После абонент получит SMS о готовности и сможет забрать карту в ближайшем магазине МТС.
*Оформление финансовых продуктов c использованием сайта mtsdengi.ru и приложения «МТС Деньги» доступно клиентам АО ОПД «ФТЕХ» (местонахождение: 115280, г. Москва, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 8/4, ОГРН 1237700617428) и его партнёров (Операторы финансовых услуг) в соответствии с условиями заключённых с клиентами договоров
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