МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки

«Новая карта – это, по сути, новое решение в области финансовых технологий с доступом к широкому спектру продуктов экосистемы. При этом, активность пользования картой обеспечивает увеличение льготного периода доступа к развлекательным и цифровым сервисам МТС Premium», — комментирует вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Максим Пухальский.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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