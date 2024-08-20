В Екатеринбурге качели нанесли травму ребёнку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В одном из дворов Орджоникидзевского административного района города Екатеринбурга на детской площадке серьёзно травмировался ребёнок. Виною тому стала качель.Инцидент произошёл во дворе дома №1 на улице Покосной. Коротая время, 14-летняя девочка села на качель на детской площадке и начала раскачиваться. В какой-то момент оборвалась цепь качелей, и девочка упала на землю, получив серьёзную травму. Подростку пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.Узнав о происшествии из СМИ, сотрудники районной прокуратуры инициировали проверку обстоятельств данного случая. Цель её — выяснить, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию и обслуживание конструкций, в том числе качелей на детской площадке по указанному адресу. Будет также проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В свою очередь проверку происшествия затеял и следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. «В рамках проверки устанавливаются возможные очевидцы происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — сообщает следственный орган.