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В Екатеринбурге качели нанесли травму ребёнку
Фото: Юлия Кольтенберг
В одном из дворов Орджоникидзевского административного района города Екатеринбурга на детской площадке серьёзно травмировался ребёнок. Виною тому стала качель.
Инцидент произошёл во дворе дома №1 на улице Покосной. Коротая время, 14-летняя девочка села на качель на детской площадке и начала раскачиваться. В какой-то момент оборвалась цепь качелей, и девочка упала на землю, получив серьёзную травму. Подростку пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
Узнав о происшествии из СМИ, сотрудники районной прокуратуры инициировали проверку обстоятельств данного случая. Цель её — выяснить, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию и обслуживание конструкций, в том числе качелей на детской площадке по указанному адресу. Будет также проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В свою очередь проверку происшествия затеял и следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. «В рамках проверки устанавливаются возможные очевидцы происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — сообщает следственный орган.
Инцидент произошёл во дворе дома №1 на улице Покосной. Коротая время, 14-летняя девочка села на качель на детской площадке и начала раскачиваться. В какой-то момент оборвалась цепь качелей, и девочка упала на землю, получив серьёзную травму. Подростку пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
Узнав о происшествии из СМИ, сотрудники районной прокуратуры инициировали проверку обстоятельств данного случая. Цель её — выяснить, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию и обслуживание конструкций, в том числе качелей на детской площадке по указанному адресу. Будет также проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В свою очередь проверку происшествия затеял и следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. «В рамках проверки устанавливаются возможные очевидцы происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — сообщает следственный орган.
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