Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов

«Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Мы стремимся сделать путешествия по России выгодными, удобными и максимально безопасными, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками», — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Сервис Авито Путешествия присоединился к Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). Об этом сообщили в пресс-службе платформы.В целях некоммерческой ассоциации АТАГ обозначены: укрепление механизмов саморегулирования, внедрение технологических практик для улучшения потребительского опыта, взаимодействие с органами власти на этапе мониторинга и анализа законодательных инициатив и рыночных трендов.В Авито рассказали, что одной из целей создания Ассоциации являлась возможность консолидированно с другими участниками рынка доносить позицию бизнеса до значимых аудиторий, проводить исследования и популяризировать цифровые инструменты для путешествий.