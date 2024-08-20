Красноуфимской «Золушке» муниципальное предприятие выплатит полмиллиона

Красноуфимская межрайонная прокуратура после обращения матери девочки провела проверку. Помимо прочего было установлено, что на территории котельной муниципального предприятия в деревне Подгорная, расположенной вблизи учреждения культуры, в котором на момент происшествия проходили занятия, насыпью размещена зола, образовавшаяся после сжигания твердого топлива (угля), при этом отсутствует ограждение по периметру территории котельной, к ней имеется свободный доступ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На полмиллиона рублей «попало» муниципальное унитарное предприятие «Энергосервис» в Красноуфимске. Почти год назад в одной из её котельных с ребёнком произошёл несчастный случай, и теперь суд постановил выплатить пострадавшему такую ощутимую компенсацию.Несчастье случилось 25 сентября 2023 года в деревне Подгорная Красноуфимского района. Семилетняя девочка прогуливалась возле котельной, принадлежащей «Эгнергосервису». В какой-то момент она оступилась и упала в золу, которая оказалась настолько горячей, что вспыхнула одежда на ребёнке. В итоге пострадавшая получила ожоги рук, ног и живота третьей степени. С места происшествия её доставили в Красноуфимскую районную больницу, и долгое время обожжённый ребёнок вынужден был лечиться в Екатеринбурге. При этом ею вынуждено пропускались занятия в первом классе.Прокуратура в интересах пострадавшей девочки направила в Красноуфимский районный суд исковое заявление о взыскании с муниципального предприятия компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Судья удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Правда, решение суда пока не вступило в законную силу, — отмечает пресс-служба областной прокуратуры.