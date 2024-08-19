На восемь часов задержали самолёт из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Самолёт из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержали на восемь часов. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили о технических причинах.«По технической причине задержан к вылету рейс UT-302 по маршруту Екатеринбург – Ханты-Мансийск авиакомпании "Utair"», – говорится в сообщении ведомства.Борт должен был вылететь ещё вчера, 26 августа, в 18.00, но в итоге вылет перенесли на сегодня, 27 августа, на 02.30.В транспортной прокуратуре обещали проконтролировать соблюдение прав пассажиров.