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На восемь часов задержали самолёт из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск
Фото: Владислав Постников
Самолёт из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержали на восемь часов. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили о технических причинах.
«По технической причине задержан к вылету рейс UT-302 по маршруту Екатеринбург – Ханты-Мансийск авиакомпании "Utair"», – говорится в сообщении ведомства.
Борт должен был вылететь ещё вчера, 26 августа, в 18.00, но в итоге вылет перенесли на сегодня, 27 августа, на 02.30.
В транспортной прокуратуре обещали проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
«По технической причине задержан к вылету рейс UT-302 по маршруту Екатеринбург – Ханты-Мансийск авиакомпании "Utair"», – говорится в сообщении ведомства.
Борт должен был вылететь ещё вчера, 26 августа, в 18.00, но в итоге вылет перенесли на сегодня, 27 августа, на 02.30.
В транспортной прокуратуре обещали проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
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