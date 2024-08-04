Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.В начале встречи он высказался об обстановке в Курской области «в связи с масштабной провокацией ВСУ», сообщает официальный канал Кремля.«По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — цитирует Путина телеграм-канал Кремля.Путин поручил Мантурову «на первом этапе» координировать эту работу.В целом в повестке совещания – вопросы строительства. «В преддверии Дня строителя глава государства отметил, что отрасль находится на подъёме», — говорится в сообщении.