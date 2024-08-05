Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube.По данным сервиса BrandAnalytics, больше всего жалоб на работу видеохостинга поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.В комментариях пользователи пишут, что YouTube не открывается на компьютере, при попытке перехода на сайт появляется сообщение об отсутствии соединения. Некоторые утверждают, что ресурс не доступен при включенном WiFi, однако работает с мобильным интернетом.По данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент на работу видеохостинга поступило 6600 жалоб из разных регионов. Большая часть также из Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 попали Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.Судя по статистике сервиса, последний масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован 1 августа, тогда на работу ресурса пожаловались больше 14 тысяч пользователей по всей России.