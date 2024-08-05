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Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube.
По данным сервиса BrandAnalytics, больше всего жалоб на работу видеохостинга поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
В комментариях пользователи пишут, что YouTube не открывается на компьютере, при попытке перехода на сайт появляется сообщение об отсутствии соединения. Некоторые утверждают, что ресурс не доступен при включенном WiFi, однако работает с мобильным интернетом.
По данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент на работу видеохостинга поступило 6600 жалоб из разных регионов. Большая часть также из Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 попали Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.
Судя по статистике сервиса, последний масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован 1 августа, тогда на работу ресурса пожаловались больше 14 тысяч пользователей по всей России.
По данным сервиса BrandAnalytics, больше всего жалоб на работу видеохостинга поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
В комментариях пользователи пишут, что YouTube не открывается на компьютере, при попытке перехода на сайт появляется сообщение об отсутствии соединения. Некоторые утверждают, что ресурс не доступен при включенном WiFi, однако работает с мобильным интернетом.
По данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент на работу видеохостинга поступило 6600 жалоб из разных регионов. Большая часть также из Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 попали Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.
Судя по статистике сервиса, последний масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован 1 августа, тогда на работу ресурса пожаловались больше 14 тысяч пользователей по всей России.
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