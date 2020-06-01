В Екатеринбурге Военные поздравили ветерана с днем рождения во дворе его дома

18:46 | 16.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие железнодорожной бригады ЦВО в Свердловской области поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Чистякова. В этом году герой Великой Победы отметил 95-летие.



«Военные железнодорожники совместно с ансамблем песни и пляски ЦВО подготовили для фронтовика концертную программу, состоящую из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе ветерана прозвучали известные песни военных лет в исполнении артистов ЦВО», - рассказали в пресс-службе ЦВО.



Фронтовику передали поздравительный адрес, поблагодарили его за храбрость и пригласили за к столу выпить чаю и побеседовать также во дворе его дома.



Стоит отметить, что Александр Николаевич Чистяков войну встретил в составе бригад, участвовавших в оборудовании укреплений оборонявшегося Ленинграда. Победу он также встретил в Ленинграде. Чистяков был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»