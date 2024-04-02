В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Оренбургской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч участков, эвакуировано более шести тысяч человек, в том числе почти полторы тысячи детей.Такие данные приводит пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.Эвакуация продолжается, уровень воды в реках продолжает расти.- В Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, власти называют паводок этого года самым мощным за всю историю наблюдений;- подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок (по состоянию на 22.00 7 апреля);- эвакуировано 6 127 человек, в том числе 1 478 детей, в ПВР размещены более 1000 человек;- губернатор Денис Паслер обратился к жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления: «Прошу оперативно эвакуироваться, не оставаться в местах под угрозой затопления»;- Роспотребнадзор настоятельно просит жителей употреблять только бутилированную или кипяченую воду в целях предупреждения кишечных инфекций;- нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах;- в 31 муниципальном образовании закрыты 47 мостов;- по предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей, сообщил губернатор Паслер;- 65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу;- 570 голов сельскохозяйственных животных перемещены из зон затопления в безопасные районы;- уровень воды в реке Урал в Оренбурге за минувшие сутки вырос на 16 см и достиг 872 см, при этом опасной считается отметка 930 см, заявили в мэрии., где 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал.- В городе продолжается эвакуация, минувшей ночью было эвакуировано 50 человек. Всего эвакуировано более 2000 человек, в том числе более 680 детей. В ПВР размещены более 1000 человек;- развернуты 14 ПВР, дополнительно подготовлены еще 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек;- медслужба города работает в экстремальных условиях, в зоне подтопления находятся некоторые медорганизации, из стационаров в другие лечебные учреждения эвакуировано 119 пациентов;- с 8 апреля до особого распоряжения все школы Орска переведены на дистанционное обучение;- закрыта часть детских садов (некоторые находятся в зонах подтопления, в других организованы ПВР);- местные издания сообщают, что за ночь «воды на улицах города прибавилось», по данным городских властей, река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.По данным МЧС, пик паводка в регионе ожидается к 10 апреля.- Все выплаты пострадавшим будут увеличены в два раза в связи с «исключительным паводком», заявил Денис Паслер. «Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 тыс. рублей на человека до 20 тыс. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 50 тыс. рублей в случае частично утраченного имущества первой необходимости и 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости», — заявил глава региона.Власти обещают, что все, в том числе уже подавшие заявления, получат выплаты в новом размере.- Для жителей затопленных домов обещают предоставить кредитные каникулы;- также глава региона поручил «четко отработать систему отмены коммунальных платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома».Режим ЧС из-за паводка введен на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления нескольких населенных пунктов. В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. В Уфе уровень воды на реке Белой возле Монумента дружбы поднялся на 214 см за минувшие выходные, пишут местные издания.