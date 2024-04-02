Возрастное ограничение 18+

В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов

10.28 Понедельник, 8 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Оренбургской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч участков, эвакуировано более шести тысяч человек, в том числе почти полторы тысячи детей.

Такие данные приводит пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Эвакуация продолжается, уровень воды в реках продолжает расти.

Собрали главное о ситуации в регионе к этому часу.

- В Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, власти называют паводок этого года самым мощным за всю историю наблюдений;

- подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок (по состоянию на 22.00 7 апреля);

- эвакуировано 6 127 человек, в том числе 1 478 детей, в ПВР размещены более 1000 человек;

- губернатор Денис Паслер обратился к жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления: «Прошу оперативно эвакуироваться, не оставаться в местах под угрозой затопления»;

- Роспотребнадзор настоятельно просит жителей употреблять только бутилированную или кипяченую воду в целях предупреждения кишечных инфекций;

- нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах;

- в 31 муниципальном образовании закрыты 47 мостов;

- по предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей, сообщил губернатор Паслер;

- 65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу;

- 570 голов сельскохозяйственных животных перемещены из зон затопления в безопасные районы;

- уровень воды в реке Урал в Оренбурге за минувшие сутки вырос на 16 см и достиг 872 см, при этом опасной считается отметка 930 см, заявили в мэрии.

Наиболее сложная обстановка в Орске, где 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал.

- В городе продолжается эвакуация, минувшей ночью было эвакуировано 50 человек. Всего эвакуировано более 2000 человек, в том числе более 680 детей. В ПВР размещены более 1000 человек;

- развернуты 14 ПВР, дополнительно подготовлены еще 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек;

- медслужба города работает в экстремальных условиях, в зоне подтопления находятся некоторые медорганизации, из стационаров в другие лечебные учреждения эвакуировано 119 пациентов;

- с 8 апреля до особого распоряжения все школы Орска переведены на дистанционное обучение;

- закрыта часть детских садов (некоторые находятся в зонах подтопления, в других организованы ПВР);

- местные издания сообщают, что за ночь «воды на улицах города прибавилось», по данным городских властей, река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

По данным МЧС, пик паводка в регионе ожидается к 10 апреля.

Меры поддержки

- Все выплаты пострадавшим будут увеличены в два раза в связи с «исключительным паводком», заявил Денис Паслер. «Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 тыс. рублей на человека до 20 тыс. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 50 тыс. рублей в случае частично утраченного имущества первой необходимости и 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости», — заявил глава региона.

Власти обещают, что все, в том числе уже подавшие заявления, получат выплаты в новом размере.

- Для жителей затопленных домов обещают предоставить кредитные каникулы;

- также глава региона поручил «четко отработать систему отмены коммунальных платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома».

В других регионах

Режим ЧС из-за паводка введен на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления нескольких населенных пунктов. В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. В Уфе уровень воды на реке Белой возле Монумента дружбы поднялся на 214 см за минувшие выходные, пишут местные издания.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Более четырёх тысяч свердловчан планируют призвать в рамках весеннего призыва
02 апреля 2024
В Екатеринбурге за три года 173 семьи получили бесплатное жильё
02 апреля 2024
Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
07 апреля 2024
В екатеринбургском ТРЦ «Мега» загорелся один из ресторанов на фудкорте
05 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:36 Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
14:18 Росреестр совместно с АО «ДОМ.РФ» разработал индекс цен на первичном рынке жилья
13:56 Прокуратура начала проверку из-за упавшей на голову екатеринбурженке штукатурки
13:29 Свердловских спасателей отправили на помощь в борьбе с паводком к курганским коллегам
12:59 У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти
12:40 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о поставке спреда под видом сливочного масла в больницы и школы
12:08 В Екатеринбурге прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!»
11:19 Мэрия Екатеринбурга заплатит более 170 тысяч рублей владельцу машины из-за неудачно упавшего столба
10:39 На 63,3% процента подорожали екатеринбургские новостройки за последние три года
10:14 Пермский участник СВО отобрался на Паралимпийские игры
10:13 Белый Volkswagen сбил женщину в центре Екатеринбурга
10:12 После мер принудительного исполнения пермячка вернула деньги, потраченные на ее образование
10:01 На свердловской трассе водитель Renault с летней резиной попал в аварию
09:31 Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Свердловской области
20:24 Неизвестные украли стенд, информирующий о застройке екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ
19:44 31% екатеринбуржцев считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи
19:30 Жена екатеринбуржца, погибшего в отделе полиции, обвинила силовиков
19:23 ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»
18:16 Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
16:50 Грузчик из Магнитогорска был приговорен судом Екатеринбурга к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма
14:19 Пропавшую в Асбесте девушку нашли мертвой
14:00 Пропавшая 15-летняя девушка из Сысерти оставила родным записку
12:36 В администрации снова заговорили о новой ветке метро в Екатеринбурге
11:53 В Екатеринбурге на возвращение фонтана от «Сбера» потратят 7,4 миллиона рублей
11:37 СК начал проверку из-за нападения собак на жительницу Североуральска
Все новости
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
18:04 Власти: при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области погибли семь человек
17:50 В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
15:33 В Германии профсоюз машинистов добился сокращения рабочей недели и увеличения зарплат
13:36 В Воронеже произошел взрыв в кафе
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK