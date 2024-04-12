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В Свердловской области нашли десятки умерших холодной и голодной смертью собак

09.37 Четверг, 18 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские зоозащитники обнаружили под деревней Гусево Белоярского городского округа тела 31 породистой ездовой собаки, которые были брошены на холодную и голодную смерть. Их тела были в очень истощённом состоянии.

Об этом представительница Федерации ездового спорта Свердловской области Лидия Евлампьева сообщила «ФедералПресс». По её словам, собаки принадлежали местному питомнику, хозяин которого раньше занимался ездовым спортом, катал туристов и устраивал экспедиции на перевал Дятлова.

«В настоящее время он этим уже не занимается. Собаки были брошены в поле без укрытий – там не было ни одной будки. Их истощённый вид говорит о том, что животные не получали достаточного количества пищи. Более того, зимой собакам положено давать горячую еду, чтобы они не замерзли. В данном случае этого, очевидно, не происходило. Собаки погибли – а чего он еще ожидал в 40-градусный мороз?!»,

– рассказала Лидия Евлампьева.


Зоозащитники написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными и уведомили о находке представителей регионального департамента ветеринарии. Также владельцам и заводчикам некоторых из погибших собак сообщили о произошедшем.

В разговоре с изданием бывший хозяин, который допустил смерть животных, заверил, что начал строить питомник, но из-за того, что зима была слишком тяжёлой, он якобы не всегда мог доставлять для животных питание и другие нужные вещи. По его версии, у него была стайка и вольер для собак, и лишь тогда, когда не была ветра, он помещал собак на длинный трос для выгула. Он также заявил, что не понимает при каких обстоятельствах погибли животные, предположив, что их могли отравить. С его слов, он покормил их вечером, а уже утром 15 собак были мертвы (при этом зоозащитники сообщили о 31 трупе).

По словам Лидии Евлампьевой, в этом питомнике находятся ещё 24 взрослые собаки и 15 щенков, которых зоозащитники просят изъять, чтобы спасти их жизни.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:14 Памятник пожарным планируют установить в Екатеринбурге
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