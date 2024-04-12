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В Свердловской области нашли десятки умерших холодной и голодной смертью собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские зоозащитники обнаружили под деревней Гусево Белоярского городского округа тела 31 породистой ездовой собаки, которые были брошены на холодную и голодную смерть. Их тела были в очень истощённом состоянии.
Об этом представительница Федерации ездового спорта Свердловской области Лидия Евлампьева сообщила «ФедералПресс». По её словам, собаки принадлежали местному питомнику, хозяин которого раньше занимался ездовым спортом, катал туристов и устраивал экспедиции на перевал Дятлова.
Зоозащитники написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными и уведомили о находке представителей регионального департамента ветеринарии. Также владельцам и заводчикам некоторых из погибших собак сообщили о произошедшем.
В разговоре с изданием бывший хозяин, который допустил смерть животных, заверил, что начал строить питомник, но из-за того, что зима была слишком тяжёлой, он якобы не всегда мог доставлять для животных питание и другие нужные вещи. По его версии, у него была стайка и вольер для собак, и лишь тогда, когда не была ветра, он помещал собак на длинный трос для выгула. Он также заявил, что не понимает при каких обстоятельствах погибли животные, предположив, что их могли отравить. С его слов, он покормил их вечером, а уже утром 15 собак были мертвы (при этом зоозащитники сообщили о 31 трупе).
По словам Лидии Евлампьевой, в этом питомнике находятся ещё 24 взрослые собаки и 15 щенков, которых зоозащитники просят изъять, чтобы спасти их жизни.
Об этом представительница Федерации ездового спорта Свердловской области Лидия Евлампьева сообщила «ФедералПресс». По её словам, собаки принадлежали местному питомнику, хозяин которого раньше занимался ездовым спортом, катал туристов и устраивал экспедиции на перевал Дятлова.
«В настоящее время он этим уже не занимается. Собаки были брошены в поле без укрытий – там не было ни одной будки. Их истощённый вид говорит о том, что животные не получали достаточного количества пищи. Более того, зимой собакам положено давать горячую еду, чтобы они не замерзли. В данном случае этого, очевидно, не происходило. Собаки погибли – а чего он еще ожидал в 40-градусный мороз?!»,
– рассказала Лидия Евлампьева.
Зоозащитники написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными и уведомили о находке представителей регионального департамента ветеринарии. Также владельцам и заводчикам некоторых из погибших собак сообщили о произошедшем.
В разговоре с изданием бывший хозяин, который допустил смерть животных, заверил, что начал строить питомник, но из-за того, что зима была слишком тяжёлой, он якобы не всегда мог доставлять для животных питание и другие нужные вещи. По его версии, у него была стайка и вольер для собак, и лишь тогда, когда не была ветра, он помещал собак на длинный трос для выгула. Он также заявил, что не понимает при каких обстоятельствах погибли животные, предположив, что их могли отравить. С его слов, он покормил их вечером, а уже утром 15 собак были мертвы (при этом зоозащитники сообщили о 31 трупе).
По словам Лидии Евлампьевой, в этом питомнике находятся ещё 24 взрослые собаки и 15 щенков, которых зоозащитники просят изъять, чтобы спасти их жизни.
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