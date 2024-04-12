В Свердловской области нашли десятки умерших холодной и голодной смертью собак

– рассказала Лидия Евлампьева.

«В настоящее время он этим уже не занимается. Собаки были брошены в поле без укрытий – там не было ни одной будки. Их истощённый вид говорит о том, что животные не получали достаточного количества пищи. Более того, зимой собакам положено давать горячую еду, чтобы они не замерзли. В данном случае этого, очевидно, не происходило. Собаки погибли – а чего он еще ожидал в 40-градусный мороз?!»,