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Космонавты запустили в подземке Екатеринбурга «межзвёздный» состав
Фото Алины Шешеня / Екатеринбург.рф
Екатеринбургское метро никак не желает прирастать станциями, но «расширяется» за счёт побочных сфер. На одних его станциях устраивают выставки, на других — органные концерты. Сегодня, 17 апреля, метрополитен уральской столицы и вовсе «вышел в космос».
Сразу три российских космонавта спустились под землю, чтобы запустить в путь «межзвёздный» состав. Сергей Прокопьев, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков сами проехались на нём и пригласили всех горожан оценить необычный метро-поезд. Главная его «изюминка» — объявление остановок. Они будут делаться голосом летчика-космонавта Сергея Прокопьева. Любопытно, что соответствующие аудиозаписи он сделал заранее, находясь на Международной космической станции.
Другая особенность «космо-поезда» заключается в том, что борта его вагонов украшены портретами советских и российских граждан, которые работали на покорение космического пространства. Среди них, конечно, есть и Сергей Королёв с Юрием Гагариным по соседству.
Запуск «космического» состава в екатеринбургском метро приурочено к Дню космонавтики, который отмечали на прошлой неделе (и тогда же, напомним, Сергею Прокопьеву вручили орден Гагарина). Планируется, что он будет ездить между немногочисленными станциями метрополитена как минимум год.
Сразу три российских космонавта спустились под землю, чтобы запустить в путь «межзвёздный» состав. Сергей Прокопьев, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков сами проехались на нём и пригласили всех горожан оценить необычный метро-поезд. Главная его «изюминка» — объявление остановок. Они будут делаться голосом летчика-космонавта Сергея Прокопьева. Любопытно, что соответствующие аудиозаписи он сделал заранее, находясь на Международной космической станции.
Другая особенность «космо-поезда» заключается в том, что борта его вагонов украшены портретами советских и российских граждан, которые работали на покорение космического пространства. Среди них, конечно, есть и Сергей Королёв с Юрием Гагариным по соседству.
Запуск «космического» состава в екатеринбургском метро приурочено к Дню космонавтики, который отмечали на прошлой неделе (и тогда же, напомним, Сергею Прокопьеву вручили орден Гагарина). Планируется, что он будет ездить между немногочисленными станциями метрополитена как минимум год.
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