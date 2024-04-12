Хамившего согражданам екатеринбуржца заставили извиниться перед отправкой под арест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге случился образец модного ныне в России поветрия на публичные и не слишком искренние извинения различных нарушителей спокойствия. Свои извинения пришлось высказывать неюному уже мужчине, который в ночь на 16 апреля, напившись пьян, вёл себя по подростковому глупо.Многих екатеринбуржцев возмутило короткое видео, распространившееся в соцсетях, на котором некий великовозрастный увалень под окнами дома на улице Малышева в тёмное время суток на сделанное замечание хамил жильцам этого здания. В частности, он угрожал помять припаркованные машины, а на предупреждение об обращении в полицию ответил, что стражи порядка ему всё равно ничего не сделают, поскольку он «здесь главный». Однако, оказалось, что полиция всё же главнее.Бравого бузотёра нашли и задержали. И теперь в соцсетях расходится другой видеоролик, в котором он на удивление скромно извиняется за своё агрессивное поведение и обещает впредь себя так не вести. Впрочем, извинения не избавили его от административного наказания — ареста сроком на пять суток.