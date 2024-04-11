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В Сухом Логу гимназии придётся выплатить моральную компенсацию из-за травмы ученика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сухом Логу гимназию №1 обязали выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей в пользу ребёнка, который год назад получил перелом со смещением на территории образовательного учреждения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года 11-летний учащийся взял за правую руку 10-летнего школьника и резко загнул руку за его спину, что вызвало сильную боль. Ребёнок заплакал и ушёл с территории гимназии. Позже в екатеринбургской детской городской больнице №9 ему диагностировали закрытый, полный, винтообразный перелом средней трети диафиза правой плечевой кости со смещением по длине.
В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в Сухоложский городской суд исковое заявление о взыскании с учебного заведения компенсации морального вреда. Суд встал на сторону мальчика и взыскал в его пользу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда вступило в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года 11-летний учащийся взял за правую руку 10-летнего школьника и резко загнул руку за его спину, что вызвало сильную боль. Ребёнок заплакал и ушёл с территории гимназии. Позже в екатеринбургской детской городской больнице №9 ему диагностировали закрытый, полный, винтообразный перелом средней трети диафиза правой плечевой кости со смещением по длине.
«Указанные повреждения квалифицированы экспертом как повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть независимо от исхода»,
– подчеркнули в прокуратуре.
В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в Сухоложский городской суд исковое заявление о взыскании с учебного заведения компенсации морального вреда. Суд встал на сторону мальчика и взыскал в его пользу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда вступило в законную силу.
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