В Сухом Логу гимназии придётся выплатить моральную компенсацию из-за травмы ученика





– подчеркнули в прокуратуре. «Указанные повреждения квалифицированы экспертом как повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть независимо от исхода»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу гимназию №1 обязали выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей в пользу ребёнка, который год назад получил перелом со смещением на территории образовательного учреждения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года 11-летний учащийся взял за правую руку 10-летнего школьника и резко загнул руку за его спину, что вызвало сильную боль. Ребёнок заплакал и ушёл с территории гимназии. Позже в екатеринбургской детской городской больнице №9 ему диагностировали закрытый, полный, винтообразный перелом средней трети диафиза правой плечевой кости со смещением по длине.В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в Сухоложский городской суд исковое заявление о взыскании с учебного заведения компенсации морального вреда. Суд встал на сторону мальчика и взыскал в его пользу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Решение суда вступило в законную силу.