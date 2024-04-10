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В Верхней Пышме восьмилетняя девочка угодила под машину и попала в больницу
Фото: ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска
Вчера, 17 апреля, днём в Верхней Пышме, напротив дома на Сыромолотова, 36, восьмилетняя девочка, переходившая через дорогу, угодила под колёса Nissan Qashqai.
Как сообщили в местной ГИБДД, с места аварии девочку с переломом левой большой берцовой кости со смещением доставили в ДГКБ №9.
Иномаркой управлял 70-летний мужчина со стажем – 33 года. Освидетельствование показало, что он был трезв. По словам пенсионера, он поздно заметил девочку, когда она вышла на проезжую часть, и не успел вовремя затормозить.
Как сообщили в местной ГИБДД, с места аварии девочку с переломом левой большой берцовой кости со смещением доставили в ДГКБ №9.
Иномаркой управлял 70-летний мужчина со стажем – 33 года. Освидетельствование показало, что он был трезв. По словам пенсионера, он поздно заметил девочку, когда она вышла на проезжую часть, и не успел вовремя затормозить.
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