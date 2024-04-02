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В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
Фото: МЧС по Курганской области
В Курганской области началась эвакуация жителей с территорий, которые могут попасть под затопление. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и г. Кургана», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро понедельника, эвакуирован 571 человек. «Из них 482 разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения», — сообщили в МЧС.
На данный момент подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. «В связи со сложной паводкоопасной обстановкой, прогнозируемой в регионе, силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области функционируют в режиме ЧС», — добавили в ведомстве.
Ранее в понедельник власти Орска решили «превентивно эвакуировать» жителей поселка Лесоторговый.
«Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и г. Кургана», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро понедельника, эвакуирован 571 человек. «Из них 482 разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения», — сообщили в МЧС.
На данный момент подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. «В связи со сложной паводкоопасной обстановкой, прогнозируемой в регионе, силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области функционируют в режиме ЧС», — добавили в ведомстве.
Ранее в понедельник власти Орска решили «превентивно эвакуировать» жителей поселка Лесоторговый.
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