На шесть месяцев в Екатеринбурге закроют движение по улице Советской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на шесть месяцев будет закрыто движение по улице Советской. Это необходимо для реконструкции магистральных тепловых сетей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.С 1 мая по 30 июня на Советской будет закрыто движение от 58-го до 62-го дома, а с 1 июля – по 30 октября от 52-го до 58-гоНа период перекрытия 34-й троллейбус и 81-й автобус будут ездить в объезд перекрытого участка по улицам: – переулок Красный – Николая Никонова – Шевченко – Советская – Уральская – Учителей – Сулимова – Данилы Зверева – Волховская – Данилы Зверева – Вилонова.