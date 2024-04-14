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Две новые школы обещают екатеринбуржцам в ближайшие несколько лет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Два здания для новых общеобразовательных учреждения должны появиться в Екатеринбурге к 2027 году. Администрацией города уже заключены контракты с застройщиками.
Общая сумма заключённых контрактов на строительство двух новых школ в Екатеринбурге составила около четырёх с половиной рублей. Согласно условиям договоров, одна из этих школ должна появиться возле существующей школы №208 и станет дополнением к ней, вторым корпусом. Она будет рассчитана на 400 мест, а, кроме того, вместит ещё и детский садик на 80 малышей.
Вторую школу планируют построить в районе улиц Щорса и Машинной, в соблазнительной (для будущих учеников) близости к Центральному парку культуры и отдыха. Предполагается, что в неё будут ходить до полутора тысяч школьников.
Общая сумма заключённых контрактов на строительство двух новых школ в Екатеринбурге составила около четырёх с половиной рублей. Согласно условиям договоров, одна из этих школ должна появиться возле существующей школы №208 и станет дополнением к ней, вторым корпусом. Она будет рассчитана на 400 мест, а, кроме того, вместит ещё и детский садик на 80 малышей.
Вторую школу планируют построить в районе улиц Щорса и Машинной, в соблазнительной (для будущих учеников) близости к Центральному парку культуры и отдыха. Предполагается, что в неё будут ходить до полутора тысяч школьников.
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