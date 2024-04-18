За перелом руки школьника ответит сухоложская гимназия

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу прокуратура в судебном порядке взыскала с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в связи с травмированием учащегося муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1». Травму он получил от другого гимназиста.Сухоложская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с травмированием 1о-летнего учащегося на территории Гимназии №1. В ходе проверки было установлено, что год назад — в апреле 2023 года — на территории школы того дёрнул за руку мальчик годом старше. При этом пострадавший получил закрытый, полный, винтообразный перелом правой плечевой кости со смещением. Его пришлось госпитализировать в одну из больниц Екатеринбурга.Прокуратура Сухого Лога получила заключение эксперта, согласно которому в связи с травмой пострадавший ученик утратил общую трудоспособность не менее чем на одну треть. Учитывая тяжесть травмы, прокуратура выступила в защиту прав несовершеннолетнего, обратившись в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с МАОУ «Гимназия № 1» в пользу несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Решение суда вступило в законную силу.