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Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
Фото: кадр из видео издания Урал56.ру
После стихийной акции протеста, которая сегодня состоялась в Орске на фоне тяжелой ситуации с паводком, губернатор Оренбургской области Паслер встретился с инициативной группой жителей.
На видео, опубликованном изданием Урал56.ру, глава региона в приказном тоне требует у пришедших на встречу жителей убрать телефоны. «Телефоны все убрали», — повторил он два раза, обращаясь к представителям инициативной группы.
Позже, по данным СМИ, главе региона и жителям удалось договориться о съемке во время встречи.
На тон губернатора в общении с жителями уже обратили внимание федеральные СМИ, общественные и политические деятели. Некоторые называют такую манеру общения непозволительной, «тем более в ситуации, когда речь идет о людях, пострадавших от стихии».
Жители собрались сегодня на стихийный протест в Орске. Люди задавали вопросы о получении компенсаций, обвиняли власти в бездействии и высказывали опасения из-за оставленного имущества. Некоторые записали видеообращения к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с паводком.
Митинг прошел у городской администрации. К участникам протеста вышли местные власти, которые призвали жителей сформировать инициативную группу и пригласили в администрацию на разговор, пишут местные издания.
На видео, опубликованном изданием Урал56.ру, глава региона в приказном тоне требует у пришедших на встречу жителей убрать телефоны. «Телефоны все убрали», — повторил он два раза, обращаясь к представителям инициативной группы.
Позже, по данным СМИ, главе региона и жителям удалось договориться о съемке во время встречи.
На тон губернатора в общении с жителями уже обратили внимание федеральные СМИ, общественные и политические деятели. Некоторые называют такую манеру общения непозволительной, «тем более в ситуации, когда речь идет о людях, пострадавших от стихии».
Жители собрались сегодня на стихийный протест в Орске. Люди задавали вопросы о получении компенсаций, обвиняли власти в бездействии и высказывали опасения из-за оставленного имущества. Некоторые записали видеообращения к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с паводком.
Митинг прошел у городской администрации. К участникам протеста вышли местные власти, которые призвали жителей сформировать инициативную группу и пригласили в администрацию на разговор, пишут местные издания.
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