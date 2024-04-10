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Алкоголизм стал поводом для изъятия у 57-летнего свердловчанина охотничьих ружей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В посёлке Черноисточинск в Пригородном районе Свердловской области у 57-летнего местного жителя по медицинским показания изъяли два охотничьих ружья и один охотничий карабин.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выяснилось, что охотник в ноябре 2022 года лёг в психиатрическую больницу из-за алкогольной зависимости, в том числе у него были сложности, вызванные отказом от спиртного. По закону, лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, состоящим на учёте в психбольницах из-за алкоголизма или наркомании.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме и оружие у него забрали.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выяснилось, что охотник в ноябре 2022 года лёг в психиатрическую больницу из-за алкогольной зависимости, в том числе у него были сложности, вызванные отказом от спиртного. По закону, лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, состоящим на учёте в психбольницах из-за алкоголизма или наркомании.
«Поскольку наличие у мужчины данного заболевания создавало угрозу общественной безопасности, прокуратура направила в Пригородный районный суд административное исковое заявление о лишении его специального права на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, признании подлежащими аннулированию и изъятию у мужчины разрешений на хранение и ношение оружия»,
– говорится в сообщении надзорного органа.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме и оружие у него забрали.
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