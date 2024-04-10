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Из-за дорожной аварии на екатеринбургском проспекте придётся восстанавливать заграждение

18.31 Среда, 17 апреля 2024
Фото: ИА «Ночные новости»
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга минувшей ночью произошла дорожная автоавария. Помимо машины виновника ДТП сильно пострадало ограждение.

По сообщению городского портала Е1.RU, ночную аварию устроил 51-летний мужчина. Он ехал на приличной скорости по проспекту Космонавтов, потерял управление над своим кроссовером «Jetour» и врезался в невысокое ограждение, которое на данном участке проспекта отделяет разнонаправленные полосы. Машина снесла под десяток метров этой прочной металлической оградки.

Разумеется, сама иномарка, «собирая» секции металлического ограждения, получила серьёзные механические повреждения. Удивительно, что не получил их водитель. И это даже при том, что в машине китайского производства в ДТП не сработали подушки безопасности. Вероятно, это тот самый случай, когда — согласно народному поверью — пьяному «море по колено». А владелец «Jetour» был именно пьян, из-за чего, скорее всего, и случилась авария. В крови мужчины обнаружили 1,2 промилле. Отвечать ему придётся не только за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, но и за нанесение ущерба городскому имуществу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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09:30 Два человека попали в больницу из-за любителей СИМ в Екатеринбурге
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