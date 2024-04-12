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Обвиняемой в госизмене екатеринбурженке не удалось оспорить продление срока содержания в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд сегодня отклонил апелляционную жалобу защиты екатеринбурженки Ксении Карелиной на вынесенное в начале апреля постановление судьи Верх-Исетского суда Юлии Меркуловой о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе суда. Постановлением, которое защита пыталась оспорить, срок содержания в СИЗО был продлен до 5 июля 2024 года.
Напомним, 32-летнюю гражданку России и США Ксению Карелину задержали 27 января в Екатеринбурге, куда она приехала к родителям из Лос-Анджелеса, где постоянно проживала в последние годы. После административного ареста ей предъявили обвинения по статье 275 УК – «Государственная измена». Защита девушки утверждает, что Карелину обвиняют в госизмене из-за перевода в один из украинских благотворительных фондов, сделанного 24 февраля 2022 года.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе суда. Постановлением, которое защита пыталась оспорить, срок содержания в СИЗО был продлен до 5 июля 2024 года.
Напомним, 32-летнюю гражданку России и США Ксению Карелину задержали 27 января в Екатеринбурге, куда она приехала к родителям из Лос-Анджелеса, где постоянно проживала в последние годы. После административного ареста ей предъявили обвинения по статье 275 УК – «Государственная измена». Защита девушки утверждает, что Карелину обвиняют в госизмене из-за перевода в один из украинских благотворительных фондов, сделанного 24 февраля 2022 года.
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