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На хозяина погибших под свердловской деревней от холода и голода собак хотят возбудить уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о массовой гибели собак и сообщил, что следователи намерены возбудить уголовное дело на их хозяина.
Он также сообщил, что личность владельца питомника, который допустил смерть собак, уже установили.
Напомним, что тревогу о погибших холодной и голодной смертью собак забили зоозащитники. Они обнаружили под деревней Гусево Белоярского городского округа тела 31 собаки.
«ела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти. После получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ "жестокое обращение с животными"»,
– рассказал Валерий Горелых.
Он также сообщил, что личность владельца питомника, который допустил смерть собак, уже установили.
Напомним, что тревогу о погибших холодной и голодной смертью собак забили зоозащитники. Они обнаружили под деревней Гусево Белоярского городского округа тела 31 собаки.
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