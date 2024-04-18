На хозяина погибших под свердловской деревней от холода и голода собак хотят возбудить уголовное дело

– рассказал Валерий Горелых.

«ела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти. После получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ "жестокое обращение с животными"»,