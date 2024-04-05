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В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Тюменской области с 8 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В видеообращении к жителям он подчеркнул, что власти региона устанавливают этот режим «заблаговременно».
«Мы устанавливаем режим чрезвычайной ситуации заблаговременно, обстановка на реках спокойная и контролируемая», — заявил Моор в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, в регионе наблюдается «естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда», однако специалисты дают тревожные прогнозы. «Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высокий», — сказал глава региона.
Он добавил, что введенный режим ЧС позволит быстро реагировать на обстановку в регионе.
Моор также утверждает, что в целом подготовка к паводку прошла в «штатном режиме». Губернатор призвал всех, кто находится в зоне возможного подтопления, заранее собрать документы и ценные вещи. «Всем быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.
Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В видеообращении к жителям он подчеркнул, что власти региона устанавливают этот режим «заблаговременно».
«Мы устанавливаем режим чрезвычайной ситуации заблаговременно, обстановка на реках спокойная и контролируемая», — заявил Моор в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, в регионе наблюдается «естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда», однако специалисты дают тревожные прогнозы. «Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высокий», — сказал глава региона.
Он добавил, что введенный режим ЧС позволит быстро реагировать на обстановку в регионе.
Моор также утверждает, что в целом подготовка к паводку прошла в «штатном режиме». Губернатор призвал всех, кто находится в зоне возможного подтопления, заранее собрать документы и ценные вещи. «Всем быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.
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