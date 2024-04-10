Возрастное ограничение 18+
ФСБ задержала экс-председателя «Движения первых» Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Накануне днём ФСБ задержала бывшую председательницу свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко.
Как сообщает ИА URA.RU, её подозревают в хищении 4 миллионов 271 тысяч рублей, выделенных на воспитание патриотов по нацпроекту «Образование». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В материалах дела также фигурирует «Российский детский фонд».
Ермаченко возглавляла свердловское отделение путинского «Движения первых» в течение года – с марта 2023 по март 2024 года. Затем она перешла на работу в областной Дворец молодежи.
«Движение первых» – общероссийское движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе государства, его целями заявлены воспитание, организация досуга подростков, а также формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Некоторые называют его аналогом советской пионерии.
Как сообщает ИА URA.RU, её подозревают в хищении 4 миллионов 271 тысяч рублей, выделенных на воспитание патриотов по нацпроекту «Образование». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В материалах дела также фигурирует «Российский детский фонд».
Ермаченко возглавляла свердловское отделение путинского «Движения первых» в течение года – с марта 2023 по март 2024 года. Затем она перешла на работу в областной Дворец молодежи.
«Движение первых» – общероссийское движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе государства, его целями заявлены воспитание, организация досуга подростков, а также формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Некоторые называют его аналогом советской пионерии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию