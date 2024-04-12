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Мотоциклист насмерть разбился об столб в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В микрорайоне Солнечный Чкаловского административного района Екатеринбурга произошла дорожная авария со смертельным исходом. Погибший — 47-летний мотоциклист.
Трагическое ДТП случилось на улице Чемпионов. Вдохновленный, видимо, таким названием, мужчина 1977 года рождения разогнал свой мотоцикл марки «Кавасаки» до такой скорости, словно участвовал в соревновании. В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон впереди следующей машины, но слегка не вписался в поворот и задел колёсами бордюрный камень. На такой скорости этого оказалось достаточным, чтобы человека сбросило с «железного коня» и швырнуло на столб уличного освещения. Мотоцикл при этом по инерции пронёсся дальше и ударился — уже без ездока — о проезжавшую мимо иномарку.
Судя по всему, мотоциклист от полученных травм умер мгновенно. По крайней мере, бригада «Скорой» увидела только бездыханное тело, проводить с которым какие-либо медицинские манипуляции было бессмысленно. Возможно, исход ДТП был иным, если бы погибший надевал перед заездами на байке защитную экипировку. Но, — по сведениям от местной Госавтоинспекции, она на мужчине отсутствовала, и даже шлем на голове выполнял, скорее, декоративную функцию, поскольку не отвечал характеристикам настоящего защитного мотошлема.
Трагическое ДТП случилось на улице Чемпионов. Вдохновленный, видимо, таким названием, мужчина 1977 года рождения разогнал свой мотоцикл марки «Кавасаки» до такой скорости, словно участвовал в соревновании. В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон впереди следующей машины, но слегка не вписался в поворот и задел колёсами бордюрный камень. На такой скорости этого оказалось достаточным, чтобы человека сбросило с «железного коня» и швырнуло на столб уличного освещения. Мотоцикл при этом по инерции пронёсся дальше и ударился — уже без ездока — о проезжавшую мимо иномарку.
Судя по всему, мотоциклист от полученных травм умер мгновенно. По крайней мере, бригада «Скорой» увидела только бездыханное тело, проводить с которым какие-либо медицинские манипуляции было бессмысленно. Возможно, исход ДТП был иным, если бы погибший надевал перед заездами на байке защитную экипировку. Но, — по сведениям от местной Госавтоинспекции, она на мужчине отсутствовала, и даже шлем на голове выполнял, скорее, декоративную функцию, поскольку не отвечал характеристикам настоящего защитного мотошлема.
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