Мотоциклист насмерть разбился об столб в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В микрорайоне Солнечный Чкаловского административного района Екатеринбурга произошла дорожная авария со смертельным исходом. Погибший — 47-летний мотоциклист.Трагическое ДТП случилось на улице Чемпионов. Вдохновленный, видимо, таким названием, мужчина 1977 года рождения разогнал свой мотоцикл марки «Кавасаки» до такой скорости, словно участвовал в соревновании. В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон впереди следующей машины, но слегка не вписался в поворот и задел колёсами бордюрный камень. На такой скорости этого оказалось достаточным, чтобы человека сбросило с «железного коня» и швырнуло на столб уличного освещения. Мотоцикл при этом по инерции пронёсся дальше и ударился — уже без ездока — о проезжавшую мимо иномарку.Судя по всему, мотоциклист от полученных травм умер мгновенно. По крайней мере, бригада «Скорой» увидела только бездыханное тело, проводить с которым какие-либо медицинские манипуляции было бессмысленно. Возможно, исход ДТП был иным, если бы погибший надевал перед заездами на байке защитную экипировку. Но, — по сведениям от местной Госавтоинспекции, она на мужчине отсутствовала, и даже шлем на голове выполнял, скорее, декоративную функцию, поскольку не отвечал характеристикам настоящего защитного мотошлема.