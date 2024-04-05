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В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России

16.41 Среда, 10 апреля 2024
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Центральном банке считают, что для борьбы с бедностью и для снижения неравенства в России нужно принять шесть мер.

Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.

По мнению главы ЦБ, шесть мер выглядят так:

- снижение инфляции. «Инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы», — сказала глава Банка России;

- усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, «здесь мы готовы принимать все необходимые меры»;

- борьба с мошенничеством на финансовом рынке, «так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми»;

- меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях;

- развитие финансовых продуктов для людей с невысокими доходами (таких, как социальный счет и социальный вклад);

- повышение финансовой грамотности. Речь о программах, которые «помогают людям правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения».

В среду, 10 апреля, Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет Центрального банка России за 2023 год. Доклад содержит анализ состояния экономики, финансового рынка, годовую финансовую отчетность ЦБ и т.п.

О чем еще говорила глава ЦБ:

- доходы Банка России за 2023 год составили 859,295 млрд рублей, расходы — 718,852 млрд, прибыль — 140,443 млрд;

- «пик инфляции остался позади»;

- высокой ставкой ЦБ «защищает доходы граждан, это прямой вклад в борьбу с бедностью»;

- «было много опасений, что повышение ключевой ставки ставит крест на экономике. Но мы видим, что это не так»;

- по итогам года ВВП вырос на 3,6%;

- в первом квартале этого года экономика «продолжает расти высокими темпами»;

- отмечается рост ипотечного портфеля на 35% за год. «Такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан»;

- продолжает расти разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% «при исторической норме где‑то около 10%»;

- в 2023 году мошенники похитили со счетов граждан порядка 16 млрд рублей;

- банки получили уже сотни обращений об оформлении кредитных каникул от пострадавших во время паводка в Оренбургской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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