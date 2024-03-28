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В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием

20.17 Пятница, 5 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В России запустили телеграм-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием.

В нем собрана полезная информация о том, куда обращаться за помощью, как помочь, собраны контакты кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия. Также в боте можно найти материалы для тех, кто стал свидетелем насилия и не хочет замалчивать эту проблему.

Чат-бот представляют сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», онлайн-кинотеатр KION от МТС и агентство по работе с блогерами WildJam.

Консультантами проекта стали сотрудники сети «ТыНеОдна», глубоко погруженные в проблему домашнего насилия. Эта сеть оказывает пострадавшим психологическую и юридическую помощь, придает истории женщин огласке. Миссия проекта заключается в том, чтобы продвигать принципы здоровых, безопасных и счастливых отношений, а также наказывать насилие, говорят представители сети.

В освещении темы примут участие блогеры агентства WildJam: Макс Брант, Наташа Краснова, Нелли Ермолаева, Андрей Савочкин, Таня Старикова, Дарья Разумовская, Любовь Земцова и многие другие.

«Я была в отношениях с весьма вспыльчивым и агрессивным парнем. Я знаю, как сложно уйти от такого. Точнее, уйти мне было не особо сложно. Сложно было не вернуться, так как после акта насилия всегда наступает акт вымаливания прощения (цветы, клятвы, слезы и прочее). Если бы я вернулась, все началось бы заново. Говорить о проблеме насилия нужно. Делать вид, что проблемы не существует — не лучший вариант. Но говорить может не каждый. В моем случае, прошло почти 25 лет, прежде чем я решилась разговаривать на эту тему», — говорит автор книг, стендап-комик Наташа Краснова.

Создание тематического бота приурочено к премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики на KION. Сериал с разных сторон раскрывает тему домашнего насилия, с которым столкнулась главная героиня в исполнении актрисы Глафиры Тархановой. Авторы фильма обращают внимание в том числе на то, что домашнее насилие случается не только в неблагополучных семьях.

«Мы считаем, что говорить о проблеме домашнего насилия нужно в разных форматах, так больше людей осознает важность проблемы и её реальность. Чат-бот "Рука помощи" — это скорая помощь для тех, кто пострадал в результате домашнего насилия. А художественное кино о домашнем насилии необходимо, потому что кино помогает рушить стереотипы о пострадавших и насильниках», — говорит Ольга Ручина, пиар-менеджер проекта «ТыНеОдна».

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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