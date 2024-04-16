Оба водителя вчерашнего ДТП в Чкаловском районе Екатеринбурга оказались в больнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, 17 апреля, на территории Чкаловского административного района Екатеринбурга столкнулись две отечественные машины. Оба их водителя очутились в больницах.Столкновение автомобилей произошло на перекрёстке улиц Пархоменко и Желябова. Одной из машин была так называемая «девятка» — ВАЗ-2109. Она ехала по улице Пархоменко и врезалась в выворачивающую с улицы Желябова машину марки «Lada Vesta». Удар был такой силы, что машинам необходим ремонт, как и их водителям.По сведениям ИА «Ночные новости», в «Ладе» ехал участковый с Химмаша. У него черепно-мозговая травма и разрыв уха. Врезавшийся в него водитель «ВАЗа» — несовершеннолетний. У парня тоже черепно-мозговая травма и перелом ноги. Сообщается также, что юноша не имеет водительских прав, а, стало быть, вообще не должен был находиться за рулём.Любопытно, что с места происшествия травмированных участников ДТП развезли по разным больницам. Молодого нарушителя ПДД доставили в 9-ую городскую больницу, а химмашевского участкового в 24-ую.