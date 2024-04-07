Возрастное ограничение 18+

На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка

15.28 Среда, 10 апреля 2024
Фото: администрация Оренбурга
Пользователи Авито добавили уже почти две тысячи объявлений с предложениями о бесплатной помощи пострадавшим от стихии в Оренбургской области.

На платформе сделали быстрый поиск такой помощи. «На сайте и в приложении Авито заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения Авито можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю», — сообщили в пресс-службе Авито.

В компании добавили, что сейчас самой необходимой помощью является расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.

Всем, кто хочет помочь пострадавшим, в объявление следует добавить хештег #яПомогаю. «Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — прокомментировали в компании.

Пользователи, которые оказались в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение объявлений, добавили в пресс-службе. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

Добавим, что, по последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, опасное значение — 930 см. Только за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полметра. Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
07 апреля 2024
Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
08 апреля 2024
В Екатеринбурге билеты на полуфинальный матч «Автомобилиста» молниеносно раскупили
05 апреля 2024
Вертолётом из Туринска в Екатеринбург пришлось доставлять участника вчерашнего ДТП
02 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:12 За нанесение ущерба РЖД осуждены два железнодорожных начальника
18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
17:46 После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей
17:30 В Екатеринбурге олимпийский чемпион через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи за неисправный телевизор
16:23 В Екатеринбурге покажут два первых эпизода нового сезона сериала «Обоюдное согласие»
15:08 В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта разбилась Kia
15:02 Свердловские ДПСники устроили рейды по самым аварийным участкам дорог
14:31 Ученые ПНИПУ разработали модель для полного контроля производства и эксплуатации пластмассовых изделий
13:53 С начала года 46 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей
13:26 Обвиняемому в убийстве школьницы велосипедисту из Каменска-Уральского грозит пожизненное заключение
12:53 Врачи ДГКБ №9 спасли жизнь юного хоккеиста после ДТП в Невьянском районе
12:12 Покусившегося на жизнь двухлетней племянницы екатеринбуржца отправят в психлечебницу
11:31 Свердловское МЧС закрыло все ледовые переправы
11:30 В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства
11:05 Сразу две аварии произошли на Пермском тракте недалеко от Ревды
10:40 В Екатеринбурге будут судить экс-бухгалтера «УК» за хищение двух миллионов
10:21 Судебные приставы запретили предпринимателю продавать никотиносодержащую продукцию рядом со школой
10:04 Из-за неудачного перестроения в Екатеринбурге на Щербакова столкнулись три автомобиля
09:28 В Екатеринбурге почти на три недели закроют перекресток улиц Белинского – Саввы Белых
01:27 ХК «Автомобилист» одержал сверхволевую победу и сравнял счёт в серии с «Металлургом»
20:31 На дороге между Пермью и Екатеринбургом произошла смертельная авария
20:09 Показ культовой «Дюны» устроят в Креативном кластере «Л52»
19:38 Дворец культуры на Химмаше закрыли на месяц
18:57 Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга
18:28 В Белинке предлагают взглянуть на Свердловск глазами Неизвестного
Все новости
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK