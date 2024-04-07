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На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
Фото: администрация Оренбурга
Пользователи Авито добавили уже почти две тысячи объявлений с предложениями о бесплатной помощи пострадавшим от стихии в Оренбургской области.
На платформе сделали быстрый поиск такой помощи. «На сайте и в приложении Авито заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения Авито можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю», — сообщили в пресс-службе Авито.
В компании добавили, что сейчас самой необходимой помощью является расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.
Всем, кто хочет помочь пострадавшим, в объявление следует добавить хештег #яПомогаю. «Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — прокомментировали в компании.
Пользователи, которые оказались в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение объявлений, добавили в пресс-службе. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.
Добавим, что, по последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, опасное значение — 930 см. Только за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полметра. Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается.
На платформе сделали быстрый поиск такой помощи. «На сайте и в приложении Авито заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения Авито можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю», — сообщили в пресс-службе Авито.
В компании добавили, что сейчас самой необходимой помощью является расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.
Всем, кто хочет помочь пострадавшим, в объявление следует добавить хештег #яПомогаю. «Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — прокомментировали в компании.
Пользователи, которые оказались в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение объявлений, добавили в пресс-службе. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.
Добавим, что, по последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, опасное значение — 930 см. Только за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полметра. Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается.
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