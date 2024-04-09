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В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
Фото: телеграм-канал администрации Оренбурга
В Оренбурге за минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 см, сообщили в администрации города со ссылкой на гидрометцентр.
Только за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полметра.
«На 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров. Накануне, 9 апреля, в 22:00 уровень превысил опасную отметку в 930 см и продолжает расти», — говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды увеличится еще на 30-70 см.
В мэрии также сообщили, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 8 см, сейчас ее уровень 813 см (при опасном значении в 870 см).
За минувшую ночь в Оренбурге было подтоплено более 300 домовладений. «Ночь прошла неспокойно. Сейчас мы находимся в микрорайоне Заречный. Вода подошла вплотную к жилым домам. Жители выезжают потихоньку сами, кому требуется — оказываем помощь. Продолжаем эвакуацию горожан», — заявил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.
По его словам, участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома, напомнили в администрации.
Ранее в мэрии рассказали о спасении двух местных жителей, которые едва не утонули в одном из СНТ. Спасатели отправились в микрорайон по заявке и увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и, как сообщается, из последних сил держались на плаву. «Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть. Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены», — рассказали в мэрии.
Горожанам напомнили, что при передвижении на лодке следует обязательно надевать спасательный жилет.
Только за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полметра.
«На 8.00 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров. Накануне, 9 апреля, в 22:00 уровень превысил опасную отметку в 930 см и продолжает расти», — говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды увеличится еще на 30-70 см.
В мэрии также сообщили, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 8 см, сейчас ее уровень 813 см (при опасном значении в 870 см).
За минувшую ночь в Оренбурге было подтоплено более 300 домовладений. «Ночь прошла неспокойно. Сейчас мы находимся в микрорайоне Заречный. Вода подошла вплотную к жилым домам. Жители выезжают потихоньку сами, кому требуется — оказываем помощь. Продолжаем эвакуацию горожан», — заявил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.
По его словам, участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома, напомнили в администрации.
Ранее в мэрии рассказали о спасении двух местных жителей, которые едва не утонули в одном из СНТ. Спасатели отправились в микрорайон по заявке и увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и, как сообщается, из последних сил держались на плаву. «Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть. Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены», — рассказали в мэрии.
Горожанам напомнили, что при передвижении на лодке следует обязательно надевать спасательный жилет.
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